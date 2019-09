Em jogo intenso, Konta supera Pliskova e vence nas oitavas do US Open

A #16 Johanna Konta está nas quartas de final do US Open. A britânica garantiu a vaga após triunfar de virada em um jogo intenso contra a #3 Karolina Pliskova. O placar foi de 2 sets a 1, com parciais de 6/7(1), 6/3 e 7/5, em 2h23, neste domingo (1º). O resultado tira as chances de Pliskova de retomar a liderança do ranking da WTA.

Foi uma partida bastante maluca, repleta de altos e baixos. Com exceção do último set, as duas tenistas devolveram melhor do que sacaram e isso resultou em um grande número de break points a serem disputados. Foram 22 pontos para quebrar saque no total, sendo 15 contra Pliskova. A sacadora não fez valer sua maior característica dessa vez, mesmo com 16 aces anotados.

Johanna Konta se aproveitou disso e mandou nos pontos mais importantes. Mesmo não tendo o mesmo peso de bola da oponente, a britânica mexeu muito bem a tcheca em quadra e preparou os pontos para que pudesse finalizar com winners. Foram 45 bolas vencedoras para ela, nove a mais que a número três do mundo.

Dos incríveis 22 break points em disputa, 12 aconteceram no primeiro set e sete no segundo. Apesar do número maior, a etapa inicial registrou apenas uma quebra para cada e elas foram para o tie-break. No desempate, Pliskova teve talvez seu único momento de grande soberania sobre a outra e passeou por 7-1. No segundo set, foram cinco quebras conquistadas, sendo três a favor da britânica, que fechou em 6/3 e empatou a disputa.

O terceiro set foi mais regular. As duas caminharam tranquilas em seus serviços até o 11º game, quando a britânica pressionou ainda nas devoluções, conseguindo alguns belos winners, e garantiu a quebra para depois sacar para o jogo. Ela enfim faturou o duelo por 2 a 1 com um 7/5 na última etapa.

Konta aguarda agora a vencedora do confronto entre a #5 Elina Svitolina e a #9 Madison Keys.