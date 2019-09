Serena supera Martic e segue em busca do título do US Open

Ainda em busca de seu primeiro título pós-gravidez, a #8 Serena Williams garantiu vaga nas quartas de final do US Open com vitória sobre a #22 Petra Martic neste domingo (1º). A detentora de 23 Slams fechou a partida em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h29, no Arthur Ashe Stadium. Este foi o primeiro confronto entre as tenistas.

Após ser quebrada após abrir 40-0 no primeiro game da partida, Williams confirmou todos os seus saques até o fim da disputa. A estadunidense quebrou Martic logo na sequência e, apesar de alguns games disputados, as duas foram confirmando seus saques até o último game, quando Serena salvou dois bps e fechou a série na sequência em 6/3. No segundo set, a ex-número um do mundo só perdeu seis pontos em seu saque e, apesar da resistência da croata, que só foi quebrada uma vez em cinco break points cedidos, fechou a partida com um 6/4.

Serena fez uma partida muito precisa, conseguindo o dobro de winners em relação a erros não-forçados - 38 a 19 -, enquanto Martic fez um erro a mais (12) que bolas vencedoras (11). A croata foi eficiente em bolas na rede, vencendo 9/13 vezes que tentou, mas não conseguiu grandes números comparados aos de Williams no saque - 60% a 79% de pontos vencidos no primeiro serviço e 46% a 55% no segundo.

Em busca de seu sétimo título de US Open, Williams enfrenta nas quartas de final a #18 Qiang Wang, que faz sua melhor campanha em Majors na carreira, e vem de grande vitória sobre a #2 Ashleigh Barty, parciais de 6/2 e 6/4. A partida marcada para a terça-feira (3) será a primeira entre Serena e Wang.