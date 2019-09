Dimitrov volta a jogar bem, vence de Minaur e vai às quartas do US Open pela primeira vez na carreira

Depois de uma longa sequência de maus resultados e uma queda brusca no ranking, o #78 Grigor Dimitrov parece aos poucos ir reencontrado o tênis que o colocou entre os três melhores do mundo em 2017. Neste domingo (1), o búlgaro jogou muito bem, bateu o australiano #38 Alex de Minaur por 3 sets a 0, parciais de 7/5, 6/3 e 6/4, em 2h05 de partida, e avançou às quartas do US Open.

Diante de um adversário que vinha de vitória sobre Kei Nishikori, Dimitrov foi preciso nos momentos decisivos dos três sets e, apesar da consistência e velocidade do australiano, dominou com tranquilidade o duelo. Sacando com muita qualidade, não foi quebrado em nenhum momento do confronto.

Apesar da derrota, de Minaur sai de cabeça erguida. O jovem de 20 anos teve uma boa atuação, mas não foi o bastante para conseguir superar um oponente em um dia inspirado e repleto de confiança. Agressivo, Dimitrov terminou o jogo com 37 winners, enquanto o australiano aplicou 20. Além disso, o tenista da Next Gen cometeu 44 erros não forçados, diferentemente do búlgaro, que fechou com 31.

Garantido entre os oito quadrifinalistas do Aberto dos Estados Unidos, Dimitrov terá um grande desafio pela frente. Para se classificar às semis do torneio, o ex-top 3 precisará vencer ninguém menos que o suíço #3 Roger Federer, pentacampeão em Nova Iorque, que atropelou o belga #15 David Goffin por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/2 e 6/0.