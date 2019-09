Svitolina faz partida segura, passa por Keys e segue no US Open

A última partida de oitavas de final feminina do US Open aconteceu na noite deste domingo (1º) na Arthur Ashe Stadium. Em quadra estavam a dona da casa #10 Madison Keys e a ucraniana #5 Elina Svitolina. Reeditando a partida de 2017, dessa vez quem saiu com a vitória foi Svitolina, que fez 7/5 e 6/4 em apenas 76 minutos.

A primeira parcial da partida foi deveras equilibrada e bem jogada. Ambas as jogadoras, que estão entre as melhores do mundo merecidamente, jogaram em alto nível, mas foi Svitolina quem conseguiu levar a melhor. A ucraniana teve os três break points do set de abertura, todos no 11º game, e acabou conseguindo a vantagem. Em seguida, serviu para a parcial: 7/5, 39 minutos.

A segunda parcial, apesar de mais rápida, foi equilibrada. Keys novamente cometeu muitos erros, foi a única a enfrentar break point, dessa vez no terceiro game, e acabou sofrendo a quebra e ficando em desvantagem prematura. Com aproveitamento de 92% no primeiro saque durante a partida, Svitolina serviu para o jogo no décimo game e fez bem, encerrando no primeiro match point que teve em 40-0.

Keys disparou oito aces ao todo, sete a mais que Elina, e fez apenas uma dupla falta, a ucraniana fechou com duas. A estadunidense também fez mais winners: 22 a mais que a adversária (que totalizou 10), mas cometeu 40 erros não-forçados contra apenas 13 da semifinalista de Wimbledon. A cabeça de chave número cinco não enfrentou nenhum break point na partida.

A americana enfrentará nas quartas de final do Aberto dos Estados Unidos a britânica #16 Johanna Konta, que venceu a tcheca #3 Karolina Pliskova por 6/7(1), 6/3 e 7/5.