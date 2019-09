Bencic confirma retrospecto e elimina atual campeã Osaka do US Open

Após sofrer com lesões ainda no estágio inicial da sua carreira, a #12 Belinda Bencic, 22 anos, está de volta às quartas de final de um Slam pela primeira vez desde 2014. Nesta segunda-feira (2), a suíça derrotou a atual campeã do US Open, a #1 Naomi Osaka, e se garantiu entre as oito melhores do torneio. Bencic fechou a terceira vitória em três confrontos contra Osaka com parciais de 7/5 e 6/4, em 1h28.

Em um match-up desfavorável historicamente, Osaka sofreu desde o início. Bencic conseguiu a quebra logo de cara e quase fez 3/0, mas desperdiçou quatro bps e tomou o 2/2 na sequência. Mesmo assim, a suíça utilizou muito bem a potência da japonesa em seu favor e entrou na cabeça da líder do ranking. A suíça conseguiu uma quebra decisiva no 11º game e fechou a parcial na sequência com 7/5, em 49 minutos.

No segundo set, Bencic subiu ainda mais o nível, venceu 100% dos pontos com seu primeiro serviço e cometeu apenas quatro erros não-forçados e conseguiu 14 winners. Apesar de uma atuação relativamente limpa, Osaka, que chegou a pedir atendimento médico por conta de dores no joelho, não conseguiu oportunizar nenhum break point e foi quebrada na única chance que cedeu. Com uma atuação praticamente impecável, a cabeça de chave 13 fechou o jogo com um 6/4, em 39 minutos.

Osaka conseguiu os nove aces da partida e teve a metade de duplas faltas - três contra seis. A japonesa teve 26 bolas vencedoras e 21 erros não-forãdo. O problema foi que, descontando os erros de saque, Bencic só cometeu mais seis erros não-forçados - 12 no total - e teve 29 winners. A suíça foi quebrada no único break point que cedeu em todo o jogo, enquanto quebrou a rival em três das sete oportunidades que criou.

Pela segunda vez na carreira em um fase quartas de final de um Slam, Bencic agora vai em busca de sua primeira semifinal e enfrenta a #23 Donna Vekic, que venceu uma batalha contra a alemã #30 Julia Goerges, parciais de 6/7(5), 7/5 e 6/3.