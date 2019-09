Vekic vira jogo incrível contra Goerges e alcança melhor resultado da carreira em Majors

Em uma das grandes viradas da edição de 2019 do US Open, a #23 Donna Vekic buscou sua primeira vitória em quatro confrontos contra a #30 Julia Goerges e se garantiu nas quarta de final em New York. A croata chegou a salvar match point no segundo set e fechou o jogo em 2h45, parciais de 6/7(5), 7/5 e 6/3, na Quadra Louis Armstrong, nesta segunda-feira (2).

Goerges sacou bem durante grande parte da partida esteve com o primeiro set sob controle, chegando a abrir 4/1 antes de jogar um péssimo sétimo game e ser quebrada. Se defendendo como podia, Vekic conseguiu forçar o tiebreak, mas a alemã jogou pontos incríveis e fechou a série em 7/6(5), em 56 minutos.

Depois de começar a segunda parcial com uma quebra, Goerges jogou muito firme, disparando winners e aces e não enfrentou nenhum break point até sacar para o jogo em 5/4. Aí, a alemã deu duplas faltas, chegou a ter match point, mas cometeu a terceira e viu Vekic empatar o set. A croata então confirmou seu saque de forma dura e, depois de abrir 40-0 no saque da rival, empatou a partida com um 7/5, em 59 minutos.

Muito mais imprecisa no set decisivo, Goerges foi muito ameaçada no set decisivo, mas conseguiu resistir ao assédio de Vekic, salvando os cinco primeiros break points que enfrentou na parcial, mas não resistiu no oitavo game, onde saiu logo de 0-40 e viu a rival quebrar e fazer 5/3. A alemã teve mais duas chances no game final após abrir 15-40, mas a croata venceu os últimos quatro pontos do jogo e fechou a batalha em 6/3, após 50 minutos.

Foram 21 aces de Goerges durante a partida, contra três de Vekic, e seis a quatto em duplas faltas. Mesmo com um saldo maior de winners/erros não-forçados - alemã teve 57 e 50, respectivamente, contra 22 de cada para a croata -, a alemã acabou falhando em momentos decisivos da partida e perdeu a grande chance de voltar à uma quarta de final de Slam.

Enquanto isso, Vekic, em sua melhor campanha em Majors na carreira, enfrenta na sequência a #12 Belinda Bencic, que eliminou nas oitavas a atual campeã #1 Naomi Osaka, parciais de 7/5 e 6/4.