Schwartzman aproveita erros de Zverev, vence em quatro sets e vai às quartas do US Open

Dois anos depois de sua melhor campanha em Nova Iorque, o #21 Diego Schwartzman está de volta às quartas do US Open. Coroando o ótimo desempenho que vem tendo desde as rodadas iniciais, o argentino conquistou a maior vitória da carreira ao bater o alemão #6 Alexander Zverev por 3 sets a 1, parciais de 3/6, 6/2, 6/4 e 6/3, em 3h08 de uma partida bem disputada.

Sólido e intenso do fundo da quadra, Schwartzman soube aproveitar as chances que teve ao longo do duelo e jogou um tênis de alto nível. Já Zverev, que chegou a ganhar o primeiro set e largar na frente, oscilou bastante, cometeu muitos erros não forçados - foram 65 ao todo -, e pagou o preço.

Outro número que assusta é o de duplas faltas cometidas pelo alemão: 17 contra apenas uma do argentino. Após um começo promissor, onde mesmo errando muito conseguiu controlar a parcial e fechar em 6/3, o cabeça de chave número seis perdeu totalmente a confiança e descalibrou os golpes. Sem ter nada a ver com isso, Schwartzman cresceu no jogo, passou a pressionar nas devoluções e dominou as ações no restante da partida.

Apesar da vitória em quatro sets do tenista da Argentina, as estatísticas mostram que o confronto foi equilibrado. Ao todo, Zverev ganhou 62% dos pontos com o 1° serviço, enquanto Schwartzman terminou com 65%. Porém, o argentino soube aproveitar melhor as chances de quebra - foram oito convertidas contra cinco do alemão -, e controlou a vantagem nas parciais restantes.

Vale lembrar que Sascha chegou a ter 3/2 e quebra no terceiro set, mas sucumbiu diante das oscilações, viu Schwartzman obter dois breaks e virar para 6/4. Visivelmente abalado com a derrota, abaixou a cabeça de foi atropelado na quarta parcial, onde o argentino liderou por 4/0, entretanto permitiu uma pequena reação do alemão, que diminuiu o placar para 4/2, mas parou por aí.

Irritado após perder um ponto no game de saque do adversário, Zverev xingou, recebeu a segunda advertência e viu o jogo ir embora. Servindo com tranquilidade, o tenista sul-americano decretou a vitória por 6/3 e eliminou o top 10 do ranking.

Classificado para as quartas de final do Aberto dos Estados Unidos, Schwartzman vai ter pedreira pela frente. Isso porque seu oponente sairá da partida entre o espanhol #2 Rafael Nadal, tricampeão do torneio, e o croata #23 Marin Cilic, que levantou o troféu da competição em 2014.