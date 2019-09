US Open: Berrettini despacha Rublev e avança às quartas de um Slam pela primeira vez na carreira

Embalado após boas campanhas na gira norte-americana de quadras duras, o #43 Andrey Rublev disse adeus ao US Open nesta segunda-feira (2). Seu algoz foi o italiano #25 Matteo Berrettini, que jogou em alto nível e triunfou por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 6/4 e 7/6 (6), em 2h11 de partida.

Com o resultado, Berrettini avançou às quartas de final de um Grand Slam pela primeira vez na carreira. Seu oponente por uma vaga nas semis do Aberto dos Estados Unidos sairá do confronto entre o francês #13 Gael Monfils e o espanhol #70 Pablo Andujar.

Dominante em grande parte do duelo, Berrettini não encontrou muitos problemas nos dois primeiros sets. No inicial, conseguiu uma quebra logo no começo e contou com muitos erros de Rublev para vencer tranquilamente por 6/1 após obter outro break.

Intocável em seus games de saque, o italiano viu o russo equilibrar um pouco mais as ações, melhorar nas trocas de bola, mas mesmo assim ainda conseguiu ser mais efetivo nos momentos decisivos. Sem ceder nenhum break point em toda a parcial, Berrettini aproveitou a única quebra para fechar em 6/4 e aumentar a vantagem.

O terceiro set foi o mais disputado. Encaixando boas devoluções e consistente nos rallys, Rublev entrou de vez no jogo. Entretanto, esbarrou no ótimo aproveitamento do italiano com o 1° serviço - ganhou 79% dos pontos.

Depois de uma quebra para cada lado, a decisão foi para o tie-break, onde o equilíbrio continuou. Berrettini chegou a abrir 5-2, mas possibilitou uma reação de Rublev, que deixou tudo igual. No 6-6, conquistou mais uma mini quebra e, com um voleio sensacional, decretou a vitória por 7/6 (8-6).