Monfils passeia contra Andújar e vai às quartas no US Open

O #13 Gael Monfils está nas quartas de final do US Open. O francês garantiu a vaga após vencer facilmente o #70 Pablo Andújar por 3 sets a 0 nesta segunda-feira (2). As parciais foram 6/1, 6/2 e 6/2, em apenas 1h29.

Andújar atingiu marca história ao chegar neste jogo contra Monfils. Depois de vencer o #75 Alexander Bublik na rodada anterior, ele alcançou a sua primeira partida de oitavas de final de um Major na carreira. Sua campanha inédita e brilhante, porém, parou por aí, e de modo muito rápido.

O francês passou por cima do adversário e não deixou vestígios. Foram apenas três games perdidos em todo o jogo, em serviços do oponente que, ainda sim, não sacou tranquilo na maioria dos pontos. O número 13 do mundo teve mais de 50% de aproveitamento com a devolução e pressionou demais o espanhol.

Além disso, Monfils foi quase que perfeito no seu serviço. Oito aces, nenhuma dupla falta, 75% de primeiro saque em quadra (em que ganhou 73% dos pontos) e incríveis 81% de aproveitamento com o segundo serviço. O francês não deu absolutamente nenhuma brecha para o adversário respirar no duelo.

Cada um dos sets teve duas quebras a favor do vencedor. Com isso, ele conseguiu administrar muito bem o confronto a todo momento. A vantagem no placar permitia que se soltasse ainda e os winners acontecessem com tranquilidade, outro fator em que houve uma soberania por parte do francês, com 34 a seis. Não demorou nenhum pouco para que ele fechasse o confronto por 3 a 0.

Nas quartas de final, Monfils vai encarar o #25 Matteo Berrettini, que eliminou nas oitavas o #43 Andrey Rublev com vitória por três sets a zero.