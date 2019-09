Mertens atropela Ahn e continua sem perder sets no US Open

Sem misericórdia, a #26 Elise Mertens confirmou o favoritismo e atropelou a wildcard #141 Kristie Ahn, se garantindo nas quartas de final do US Open. A belga passou fácil pela dona da casa com duplo 6/1, em apenas 1h09, na Quadra Louis Armstrong, nesta segunda-feira (2).

Mertens contou, além de sua partida muito positiva, do nervosismo de Ahn. A dona da casa, que nunca havia vencido um jogo de Slam na carreira, não conseguiu ameaçar muito no saque e ainda cometeu muitos erros - 11, para apenas cinco winners no primeiro set. A dona da casa até conseguiu oportunizar três break points, mas não aproveitou nenhum deles, e a belga venceu confortavelmente por 6/1, em 31 minutos.

Na segunda parcial, apesar de vários games disputados, Ahn continuou errando muito - 14 erros não-forçados no total - e sem encaixar winners - somente quatro. Enquanto isso, Mertens não foi ameaçada no saque nenhuma vez, perdeu somente cinco pontos no serviço em toda a parcial e fechou com novo 6/1, em 38 minutos.

No total, Mertens conseguiu 17 bolas vencedoras e 15 erros não-forçados, contra nove e 25 de Ahn, respectivamente. A belga continua sem perder nenhum set na partida: seus sets até agora foram vencidos por 6/2, 6/2, 6/2, 6/2, 6/3, 6/3, 6/1 e 6/1. Apesar da derrota dura, a estadunidense sai de New York com suas três primeiras vitórias em Slam na carreira e deve entrar no top 100 da WTA pela primeira vez - deve ficar por volta na 93ª posição.

Nas quartas de final, Mertens espera a vencedora do confronto entre a canadense #15 Bianca Andreescu e a qualifier norte-americana #116 Taylor Townsend.