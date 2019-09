Nadal supera início turbulento e vence Cilic para ir às quartas no US Open

O #2 Rafael Nadal está nas quartas de final do US Open. O espanhol avançou depois de derrotar por 3 sets a 1 o #23 Marin Cilic, após mais de três horas de partida. As parciais foram de 6/3, 3/6, 6/1 e 6/2, nesta segunda-feira (2).

O espanhol teve que superar um começo de jogo meio complicado para seguir em frente. No primeiro set, ele foi quebrado pela primeira vez desde as quartas de final do Masters 1000 de Montreal no início de agosto, em que mesmo assim saiu campeão; o troco, porém, veio em dobro e a parcial foi fechada por 6/3.

Na segunda etapa, Nadal teve seu pior momento, marcado por uma discussão com a árbitra de cadeira. O número dois do mundo pareceu bastante incomodado com a velocidade em que a juíza estava colocando o relógio de saque para rodar entre os pontos. Ele reclamou algumas vezes e chegou até a tomar uma advertência.

Um pouco mais desconcertado, seu aproveitamento com primeiro saque caiu para 67% e Cilic aproveitou para arriscar ainda mais. Ele pressionou na devolução, com alguns belos winners, e conseguiu a quebra que precisava. Mesmo placar da primeira etapa, mas agora a favor do croata, e o jogo estava empatado.

Os dois sets seguintes, porém, foram bem diferentes, com um passeio do espanhol. O tenista ficou mais confortável com o tempo de saque e aprimorou a taxa de aproveitamento com o primeiro para incríveis 93% e 92%, respectivamente, na terceira e quarta etapas. Pressionado, Cilic batia ainda mais na bola e errava. As duplas faltas acompanharam lado a lado os aces, assim como os winners e os erros não-forçados.

Não demorou depois disso para que o espanhol tivesse a partida na mão. Sacando para o jogo, ele ainda protagonizou um ponto impressionante, com um winner por fora da rede, e fechou a vitória de modo brilhante. Todos na quadra aplaudiram o número dois do mundo, que estava mais uma vez nas quartas de um Major.

Para chegar às semifinais, Nadal terá que passar pelo #21 Diego Schwartzman, que surpreendeu o #6 Alexander Zverev nas oitavas, com vitória de virada por 3 sets a 1.