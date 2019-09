Vivendo grande fase, Medvedev vence Wawrinka e garante vaga nas semis do US Open

O #5 Daniil Medvedev vem mostrando cada vez mais que veio para ficar entre os tops no mundo do tênis. Nesta terça (3), o russo voltou a jogar de forma inteligente e precisa, derrotou o suíço #24 Stan Wawrinka, campeão em 2016, por 3 sets a 1, parciais de 7/6 (6), 6/3, 3/6 e 6/1, em 2h34 de partida, e avançou para as semis do US Open.

Com o resultado, o tenista de 23 anos garantiu classificação para o ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores do ano, em novembro. Além disso, ultrapassará Dominic Thiem na próxima atualização do ranking e aparecerá na quarta posição, a melhor de sua carreira.

Mesmo parecendo não estar 100% fisicamente, Medvedev foi superior a Wawrinka em quase todo o duelo. Errando muitas bolas bobas, o suíço cedeu pontos de graça e se colocou em dificuldade em diversos momentos. No primeiro set, por exemplo, viu o russo abrir 3/0 rapidamente e ficar em vantagem.

Porém, Stan mesmo assim não se entregou, devolveu a quebra e, contando com algumas bobeiras do adversário, levou a parcial para o tie-break, onde chegou a ter 6-5 para fechar o set, mas permitiu que Medvedev reagisse, virasse para 7-6 e decretasse a vitória no game desempate por 7/6 (8-6).

Visivelmente abalado com a derrota no tie-break do set anterior, Wawrinka não conseguiu se impor na parcial seguinte, muito pela consistência do russo no fundo da quadra e nos games de serviço. O suíço até tentou ser agressivo, mas não foi o suficiente para incomodar o cabeça de chave número cinco.

Cometendo apenas quatro erros não forçados em todo o set e não cedendo nenhuma chance de quebra sequer, Medvedev fez valer a única quebra da parcial e fechou com autoridade em 6/3.

Precisando voltar para o jogo de qualquer forma, Stan veio para o tudo ou nada no terceiro set. Aproveitando uma queda de rendimento do russo, que sentiu um desconforto ao longo da partida, o campeão do torneio em 2016 encaixou bons golpes, obteve a quebra logo nos games iniciais e fechou também em 6/3.

Mas a reação de Wawrinka parou por aí. Medvedev voltou a dominar as ações e atropelou no quarto set. Vencendo todos os pontos com a devolução de 2° serviço e cometendo apenas três erros não forçados, o russo teve uma atuação impecável, diferentemente do suíço, que caiu de nível de forma impressionante e não se encontrou em quadra.

Fazendo valer as duas chances de quebra que teve ao longo da parcial, o cabeça de chave número cinco fechou em 6/1 e garantiu vaga na primeira semifinal de Grand Slam de sua jovem carreira.

Agora, Medvedev espera o ganhador do duelo entre o suíço #3 Roger Federer, pentacampeão em Nova Iorque, e o búlgaro #78 Grigor Dimitrov, ex-top 3 do ranking, que vem fazendo uma boa campanha no Aberto dos Estados Unidos.