Serena não toma conhecimento de Qiang Wang e vence jogo mais rápido do US Open

Em uma performance totalmente dominante, a #8 Serena Williams passou por cima da #18 Qiang Wang e se garantiu nas quartas de final do US Open. A hexacampeã precisou de apenas 44 minutos para fechar a partida contra a chinesa com parciais de 6/1 e 6/0, nesta terça-feira (3), no Arthur Ashe Stadium.

A chinesa, que fez sua melhor campanha na carreira em Slams, não conseguiu desenvolver sua partida. Wang, que vinha de vitória sobre a #2 Barty, não conseguiu nenhum winner e bateu sete erros não-forçados durante a partida. Enquanto isso, Serena teve uma partida quase perfeita e muito confortável. Na primeira parcial, a estadunidense teve 12 bolas vencedoras e sete erros não-forçados para fazer 6/1, em 24 minutos.

A segunda parcial foi ainda mais espetacular de Williams. Wang só venceu um ponto no seu saque e apenas quatro pontos no total durante todo o set. Com 13 winners a zero, e três a seis em erros não-forçados, Serena passou pelo desafio de forma sufocante: 6/0, em 20 minutos.

Com essa vitória, Serena avança para enfrentar a #5 Elina Svitolina, que passou nas quartas pela #16 Johanna Konta com duplo 6/4. Williams lidera o confronto direto com três vitórias em quatro confrontos contra a ucraniana.