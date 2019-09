Bencic supera jogo equilibrado contra Vekic e está nas semis do US Open

Amigas fora das quadras, a suíça #12 Belinda Bencic, 22 anos, e a croata #23 Donna Vekic, 23, se enfrentaram nesta quarta-feira (4) em busca de sua primeira semifinal de um Major na carreira. Bencic acabou se dando melhor e levando a vitória por dois a zero nas quartas do US Open, parciais de 7/6(5) e 6/3, em 1h42, no Arthur Ashe Stadium.

As duas tenistas começaram o jogo com um saque firme, não cedendo nenhum break point até o nono game, quando Bencic cedeu a primeira oportunidade, e Vekic acabou aproveitando. A partir daí, porém, a croata passou a oscilar muito, sofrendo bastante com seu segundo saque e não conseguiu confirmar o saque para fechar o set. No 12º game, quando perdia por 6/5, teve inclusive que salvar um set point, mas conseguiu forçar o tiebreak.

Porém, confirmando o retrospecto no ano, a suíça contou com muitos erros da rival para levar o set por 7/6(5), em 1h01. Essa foi a décima vitória em 12 tiebreaks de Bencic no ano, enquanto o recorde de Vekic é 5-10.

Continuando os problemas com o segundo saque - 43% de pontos vencidos, contra 72% no primeiro -, Vekic conseguiu manter a parcial equilibrada e sem quebras até o sétimo game. Mais uma vez em um momento positivo, porém a croata sacou muito mal e foi quebrada de 0-40. Bencic não cedeu nenhum break point na segunda parcial e, após ter dois match points salvos no nono game, conseguiu fechar a partida em 6/3, após 41 minutos.

Os números da partida foram muito equilibrados: 28 a 20 em winners para Vekic, contra 28 a 21 em erros não-forçados. Bencic teve oito a quatro em aces, sete a um em duplas faltas, e só enfrentou um break point, onde foi quebrada, enquanto a croata esteve ameaçada em oito oportunidades e salvou cinco delas.

Garantida pela primeira vez em uma semifinal de Slam, Bencic também assegura o retorno ao top dez da WTA e agora espera na próxima rodada a vencedora do confronto entre a #15 Bianca Andreescu e a #26 Elise Mertens.