Andreescu vira contra Mertens, avança às semis do US Open e garante entrada no top dez

A última partida de semifinal feminina do US Open certamente foi animada. Jogando no Arthur Ashe Stadium, a #15 Bianca Andreescu conquistou ótima virada de 3/6, 6/2 e 6/3 em cima da #25 Elise Mertens na noite desta quarta-feira (4).

"Eu estou aqui para vencer", foram as palavras da canadense depois de sua vitória nas quartas de final, e ela certamente tem feito por onde. A jovem de 19 anos fez sua segunda partida de três sets no major americano, tirou o primeiro set da adversária belga (que até então vinha com vitórias de: 6/2 6/2, 6/2 6/2, 6/3 6/3 e 6/1 6/1) e garantiu vaga inédita em um torneio de nível Slam. De quebra, Andreescu ainda garantiu a vaga inédita no top dez da WTA - ela começou o ano fora do top 150.

A partida de três sets teve 2h03 de duração, contou com 26 games, 160 pontos disputados, 22 break points, seis quebras. A segunda parcial, decisiva para Bianca, que comparado a parcial anterior, jogou em um nível muito melhor, foi a mais disputada da partida, contando com oito games e quatro quebras de serviço. A canadense, que havia exagerado nos erros não-forçados na parcial de abertura, encontrou sue bom ritmo e passou a jogar de forma mais inteligente.

Apesar de empatarem nas dupla faltas, ambas com três cometidas, as jogadoras tiveram estatísticas distintas no quesito serviço: Andreescu venceu 15% a mais de pontos com o primeiro, mas ficou atrás quando precisou optar pelo segundo, com 53% da belga contra apenas 48%. A canadense, que optou muito por ir à rede e o fez muito bem, acabou marcando 39 winners (17 a mais que a belga) e cometeu 33 erros não-forçados (seis a mais que Mertens). A canadense chegou a vencer 10 pontos seguidos.

A boa corrida de Mertens chega ao fim em simples, mas a belga segue viva no torneio americano em dupla, onde faz parceria com a bielorrussa Aryna Sabaleka. Juntas, as vencedoras do Double Sunshine farão sua partida de semifinal na próxima quinta-feira (5) contra a dupla Caroline Dolehide e Vania King.

Andreescu enfrentará agora a suíça #13 Belinda Bencic, que venceu a amiga croata #23 Donna Vekic. Bencic e Andreescu se enfrentarão pela primeira vez e ambas têm em jogo a vaga para a primeira final de Grand Slam da carreira. A partida acontece nesta quinta-feira (5) logo após a outra semifinal entre a #5 Elina Svitolina e a #8 Serena Williams.