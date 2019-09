Serena passa por cima de Svitolina e vai pela décima vez à decisão do US Open

A #8 Serena Williams está mais uma vez na final do US Open. A norte-americana garantiu vaga para a sua décima decisão do torneio após derrotar de forma tranquila a #5 Elina Svitolina. O placar foi de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1h11, nesta quinta-feira (5). Serena lidera o confronto direto por quatro a um.

Foi mais uma grande atuação de Serena na partida semifinal. Houve certa dificuldade para a norte-americana apenas no começo do jogo, com três igualdades em 40/40 e três break points contra no seu serviço. Svitolina teve chances de quebra naquele game inicial e em mais três ainda no primeiro set, mas não aproveitou nenhuma delas.

Serena fez prevalecer seu peso de bola o tempo todo. Svitolina simplesmente não conseguia mandar nos pontos e se via sempre na defensiva. Assim, a número oito do mundo dominou o confronto tanto no saque quanto na devolução. Ela registrou incríveis 86% de aproveitamento com o primeiro serviço e 60% com o segundo. Além disso, ainda venceu quase metade dos pontos no saque da oponente (48%).

A soberania da norte-americana foi tão grande que o número de winners que ela conseguiu foi mais que o triplo da adversária, com 34 contra 11. Acertando ou errando, o jogo era dela, tanto que as bolas para fora também foram em maior quantidade para o seu lado - 20 a 17 em erros não-forçados para a dona da casa.

Serena finalizou o primeiro set em 42 minutos, com uma quebra de vantagem. O segundo foi ainda mais rápido, após três vitórias no serviço da oponente, resultando em menos de meia hora de duração. A número oito do mundo fechou em 2 sets a 0 então e se garantiu em mais uma final de Slam para fazer história.

A norte-americana vai agora em busca de igualar o recorde histórico de títulos de Majors. Ela tem 23 troféus até hoje, um a menos que Margaret Court. Esta será a décima final do US Open da dona da casa, e sua adversária sairá do confronto entre a #12 Belinda Bencic e a #15 Bianca Andreescu.