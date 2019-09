Andreescu supera Bencic e vai à decisão do US Open aos 19 anos

A #15 Bianca Andreescu, 19 anos, continua fazendo história. Nesta quinta-feira (5), ela derrotou a #12 Belinda Bencic, 23, e se garantiu na decisão do US Open. Andreescu disputa a chave principal do torneio pela primeira vez na vida, mas se tornou a primeira canadense na final do torneio na história vencendo com parciais de 7/6(3) e 7/5, em 2h15.

Bencic não enfrentou nenhum break point na primeira parcial e chegou a ter seis a seu favor, mas não aproveitou nenhum deles. Andreescu sacou muito bem nos pontos decisivos e, mesmo vendo a rival jogar melhor, forçou o tiebreak. Aí, o saque da suíça que estava afiado a deixou na mão, e a canadense conseguiu jogar bem melhor o game de desempate e o levou em 1h09, parcial de 7/6(3).

No segundo set, Bencic finalmente conseguiu quebrar a rival uma vez, mas desperdiçou outras tantas chances. A suíça parecia em controle da partida após abrir 4/1, quando foi quebrada pela primeira vez em um game muito mal sacado.

Na sequência, porém, a cabeça de chave 13 conseguiu nova quebra e ficou em posição de sacar para o set em 5/3. Só que, a partir daí, ela sucumbiu. Andreescu conseguiu uma virada espetacular e, contando com a queda de nível da rival, venceu os últimos cinco games e quebrou nas últimas quatro passagens de Bencic no serviço para garantir a histórica vitória com um 7/5, em 1h06.

Além de ir à final, Andreescu também assegura a entrada inédita no top dez da WTA, assim como Bencic - a canadense será #8 caso seja vice-campeã e #5 se ficar com o título. Na decisão, ela reencontra a #8 Serena Williams, que passou nas semis pela #5 Elina Svitolina. As duas foram à final de Toronto há poucas semanas, mas Williams desistiu logo no começo por conta de um problema nas costas.