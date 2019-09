Nadal vence Berrettini e reencontra Medvedev na final do US Open em busca do Tetra

Vindo de bela campanha no US Open, #2 Rafael Nadal venceu a semifinal nesta sexta-feira (6) e segue mais vivo do que nunca em busca do tetracampeonato no Grand Slam disputado no Estados Unidos. Enfrentando o italiano #25 Matteo Berrettini, o espanhol triunfou por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (6), 6/4 e 6/1, em 2h 39 de partida.

Embalado pela grande campanha no Aberto dos Estados Unidos, Nadal entrou confiante para o confronto diante de Berrettini. O espanhol teve dificuldades no primeiro set, mas venceu no tiebreak por 8-6 e largou na frente.

Em seguida, o 'Toro Miura' dominou a partida e venceu o segundo set por 6/4 após quebrar o saque do italiano no sétimo game, abrindo 5/3. No terceiro set, Nadal venceu por 6/1, selando a vitória e a classificação.

Na finalíssima, Nadal enfrentará o russo #5 Daniil Medvedev, que venceu o búlgaro #78 Grigor Dimitrov por 3 sets a , parciais de 7/6 (5), 6/4 e 6/3, em 2h41 de partida. O confronto acontece no próximo domingo, às 17h (de Brasília).