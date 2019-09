Mertens/Sabalenka vencem Barty/Azarenka e conquistam pela primeira vez o US Open

No último domingo (8) a final de dupla feminina do US Open aconteceu e na quadra estavam quatro grandes nomes do circuíto, Aryna Sabalenka, que faz dupla com a belga Elise Mertens e Ashleigh Barty que faz dupla com Victoria Azarenka. A dupla bielorrussa-belga acabou vencendo a dupla bielorrussa-australiana por duplo 7/5 em 1h38 para garantir o primeiro título de nível Grand Slam da carreira.

Depois de vencer o Sunshine Double, a dupla quatro seed passou a ter um forte peso no circuíto de dupla, e certamente com uma razão. No último domingo, Elise e Aryna fizeram ótima partida, conquistando um total de 49% dos pontos contra Ashleigh e Victoria.

Na dupla vencedora, Mertens foi quem sofreu quebra no primeiro set e Aryna no segundo. As vencedoras quebraram o serviço de Barty e Azarenka quatro vezes, duas em cada parcial. Mertens foi quem teve a responsabilidade de servir para a partida e fez bem, fechando no primeiro match point que teve.

Dos sete aces disparados, Mertens/Sabalenka dispararam cinco; ambas as duplas cometeram uma dupla falta. A dupla vencedora disparou 26 winners contra 30 da dupla adversária, e cometeu ainda seis erros não-forçados a mais - uma estatística que mostra que saber jogar pontos importantes vale mais que jogar pontos aleatórios.

Com os 1570 pontos adquiridos com o major, Elise passa a ser a número dois do mundo em dupla, atrás apenas da tcheca Barbora Strycova; Sabaleka ocupa a 6º posição no ranking.

Em singulares, Ashleigh Barty está no topo de mundo, literalmente. A australiana volta a ser número 1 depois da queda de Naomi Osaka nas oitavas de final do US Open. Sabalenka aparece na 13ª posição no ranking, seguida por #24 Elise Mertens e por sim Victoria Azarenka, que ocupa a 42ª posição.