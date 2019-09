Pliskova passa por cima de Tomljanovic e vai à final em Zhengzhou

A #2 Karolina Pliskova está na grande final do WTA Premier de Zhengzhou, na China. Cabeça de chave número um, a tenista avançou à decisão após vencer tranquilamente a #46 Ajla Tomljanovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. A partida deste sábado (14) teve apenas uma hora e nove minutos de duração.

Mais uma vez, o serviço da tcheca fez a diferença a seu favor. A adversária até acertou mais o primeiro saque (70% a 63%), mas ela venceu 56% dos pontos nesse cenário, enquanto a outra teve 30%. Além disso, entre aqueles primeiros serviços que entraram, a número dois do mundo registrou incríveis 93% de aproveitamento; Tomljanovic teve 63%.

Pliskova ainda foi muito precisa quando o trabalho era devolver. Sua pressão e ótima leitura na devolução fez com que ganhasse quase metade dos pontos iniciados pela oponente (45%); o aproveitamento do outro lado nesse quesito foi de apenas 21%. Foram raros os casos em que a australiana sacou tranquila e isso a deixou desconfortável em quadra.

Logo no primeiro game do jogo, Tomljanovic já sofreu. Ela batalhou contra cinco igualdades em 40/40 e mesmo assim ainda foi quebrada. Com a vantagem na mão desde o começo, a tcheca não teve problemas em se manter à frente. Ela ainda quebrou a oponente mais uma vez no último game e fechou a fatura no primeiro set em 38 minutos.

A segunda etapa foi ainda mais rápida. Em apenas 31 minutos, Pliskova quase não perdeu pontos em seu saque e voltou a vencer no serviço da outra por mais duas vezes. Com isso, a cabeça de chave número 1 confirmou seu favoritismo, ganhou por 2 sets a 0 e avançou à final do torneio.

Na decisão do Zhengzhou Open, a adversária da tcheca será a #23 Petra Martic. A croata também não teve nenhuma dificuldade na semifinal, com vitória 1h08, por 2 a 0, contra a #49 Kristina Mladenovic.