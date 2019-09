Peterson derrota Rybakina e conquista primeiro título de simples da carreira em Nanchang

A #78 Rebecca Peterson garantiu seu primeiro título de simples na carreira neste domingo (15). A sueca conseguiu o feito após vencer a #69 Elena Rybakina, com direito a pneu, na decisão do WTA de Nanchang. O placar foi de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, em apenas 1h02.

Essa foi a primeira final de torneio WTA de Peterson e contra uma adversária que nunca tinha enfrentado e mais bem ranqueada. Porém, não houve nenhum sinal de nervosismo ou falta de experiência por parte da tenista. Ela dominou a oponente de modo convincente, jogando muito bem tanto defensiva como ofensivamente.

A sueca registrou 13 winners e apenas um erro não-forçado na partida, em contraste a Rybakina que teve três bolas vencedoras e 11 que foram para fora. Ela também teve incríveis aproveitamentos no serviço. Foram 63% de primeiro saque em quadra, 83% de pontos ganhos com o primeiro serviço e 64% com o segundo.

Peterson ainda brilhou ao devolver o saque da adversária, botando muita pressão e vencendo mais da metade dos pontos (55%). Com todo esse cenário, a sueca não enfrentou nenhum break point em todo o duelo e conseguiu colocar a oponente 10 vezes contra a parede; ela aproveitou metade dessas chances e foi o suficiente para garantir a vitória.

A número 78 do mundo obteve duas quebras no primeiro set e fechou em 32 minutos. A segunda etapa foi ainda mais rápida, em meia hora, com Rybakina perdendo todos os três games de serviço que teve. Peterson triunfou então sem dificuldades e levantou o troféu do Jiangxi Open.

Aos 24 anos, Rebecca Peterson garante o primeiro título da carreira em simples. A tenista já tinha um título em duplas, ao lado de Ysaline Bonaventure no Rio de Janeiro, em 2015.