Tsonga supera começo ruim, vence Andujar de virada e estreia com vitória no ATP 250 de Metz

Ainda buscando se recuperar no ranking após grave lesão que o tirou das quadras por oito meses, o atual #61 Jo-Wilfried Tsonga conquistou uma vitória importante nesta terça-feira (17). O francês começou mal, mas se recuperou, bateu o espanhol #52 Pablo Andujar por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/1 e 6/2, em 1h53 de partida, e estreou com vitória no ATP 250 de Metz, onde é tricampeão.

Ex-top 5 do mundo, Tsonga levantou a taça diante de seus torcedores em 2011, 2012 e 2015. Buscando o tetra-campeonato, o francês teve um duelo complicado logo na primeira rodada. Em um começo de jogo errático, viu Andujar abrir 4/0 rapidamente.

O tenista da casa até esboçou uma reação ao devolver uma das quebras e diminuir a vantagem adversária para 4/2, mas parou por aí. O espanhol conseguiu sustentar a superioridade no placar e, sem sofrer mais sustos, fechou em 6/3.

A derrota no primeiro set parece ter acordado Tsonga, que voltou para o restante da partida com uma postura totalmente diferente. Mais ofensivo e sacando muito bem, o francês se impôs nos pontos e anulou o oponente, que não foi capaz de fazer frente ao ótimo nível de tênis jogado pelo adversário.

Vencendo 100% dos pontos com o primeiro serviço e conquistando duas quebras ao longo do set, o tenista da França fechou tranquilamente em 6/1 com um ace e empatou a partida.

O embalo de Tsonga continuou na terceira e última parcial. Obtendo dois breaks de forma consecutiva, o tricampeão do torneio abriu 5/1 e encaminhou o triunfo. Sem ceder uma chance de quebra sequer, o francês serviu com maestria e, com um winner de forehand, decretou a vitória por 6/2.

Na segunda rodada do Moselle Open, Tsonga vai enfrentar seu compatriota #55 Pierre-Hugues Herbert, que eliminou o alemão #39 Jan Lennard Struff, cabeça de chave número oito, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (3) e 6/4.