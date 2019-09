Osaka despacha Tomova em sets diretos e se garante nas quartas do Pan Pacific Open

Buscando o primeiro título diante de sua torcida, a #4 Naomi Osaka teve um início complicado, mas se encontrou, bateu a qualifier búlgara #181 Viktoriya Tomova por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3, em 1h30 de partida, e garantiu-se nas quartas de final do WTA de Osaka.

Cabeça de chave número um do torneio, Osaka teve dificuldades em confirmar seu serviço, especialmente no primeiro set, onde foi quebrada em duas oportunidades. Em contrapartida, a japonesa compensou as oscilações com ótimas devoluções e solidez nas trocas de bola nos momentos decisivos.

Após as tenistas trocarem quebras, a top 5 do mundo conseguiu o break decisivo no 12° game após uma dupla falta de Tomova, que parece ter sentido a pressão. Com isso, fechou em 7/5 e largou na frente depois de suar a camisa na parcial.

Apesar da vitória no set anterior, Osaka voltou com os mesmos problemas no serviço e viu a búlgara obter uma quebra logo de cara. Tomova chegou a abrir 2/0, mas a partir daí a nipônica acordou e mostrou porque tem um título de US Open na bagagem.

Se impondo, a tenista da casa conquistou dois breaks em sequência e reverteu o placar. Liderando por 5/3, jogou com inteligência para controlar a vantagem e, com uma bola vencedora na cruzada, decretou o triunfo por 6/3.

Na próxima rodada do Pan Pacific Open, Osaka vai enfrentar a ganhadora do confronto entre a cazaque #36 Yulia Putintseva e a qualifier russa #136 Varvara Flink, que duelam nesta quinta (19).