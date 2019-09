Kerber conta com desistência de Keys e avança em Osaka

A alemã #15 Angelique Kerber avançou às semifinais do WTA Premier de Osaka, após contar com a desistência da americana #16 Madison Keys, quando liderava o placar por 6/4, 4/6 e 2/1, nesta sexta-feira (20). A partida durou 1h52 no total.

Pouco após uma paralisação por conta da chuva, a ex-número um do mundo vencia o terceiro set por 2/1, quando Keys não conseguiu manter-se em quadra devido a uma lesão ainda não revelada. Kerber alcança sua sexta semifinal no ano e vai em busca de sua terceira final - ela ainda não tem nenhum título. Esta foi a única partida finalizada das quartas de final em Osaka por conta do mau tempo no Japão.

Com o avanço, Angelique Kerber garante vaga nas semifinais do Toray Pan Pacific Open e enfrenta a vencedora do duelo entre russa #41 Anastasia Pavlyunchekova e a anfitriã #83 Misaki Doi. Pavlyuchenkova liderava a partida por 2/0 no primeiro set antes da partida ser interrompida pela chuva.