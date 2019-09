Jogos equilibrados e vantagem da Europa: o primeiro dia de competições na Laver Cup

Começou nesta sexta-feira (20) a terceira edição da Laver Cup. Disputado em Genebra, na Suíça, o torneio coloca frente a frente os times Mundo e Europa, que são representados pelos melhores tenistas da ATP. Bicampeões, os europeus iniciaram a competição com o pé direito e já lideram o confronto geral por 3 a 1.

A primeira partida do dia já reservou fortes emoções. Em um grande jogo, o austríaco #5 Dominic Thiem precisou salvar duplo match point para bater o canadense #33 Denis Shapovalov por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 5/7 e 13/11.

Após dois sets disputadíssimos e decididos no detalhe, a decisão foi para o match tie-break, onde quem ganhar dez pontos primeiro sagra-se vencedor. O canadense teve duas chances de fechar o jogo quando liderava por 9-7, mas cometeu um erro bobíssimo, viu Thiem virar e conquistar o primeiro ponto para o time Europa.

No segundo duelo, Jack Sock surpreendeu. Atual #210 do mundo, o norte-americano ex-top 10 se impôs, aplicou grandes jogadas e derrotou o italiano #11 Fabio Fognini por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/6 (3). Com o resultado, o estadunidense tornou-se o primeiro tenista do time Mundo a vencer um jogo de simples no dia de abertura da Laver Cup.

Ainda buscando voltar ao seu melhor nível após sofrer com lesões, Sock foi chamado pelo capitão John McEnroe para fortalecer nos confrontos de duplas, mas mostrou-se inspirado e com extrema motivação para ajudar também nas simples. Com sua vitória, o placar geral ficou empatado em 1 a 1.

Iniciando a sessão noturna, o #7 Stefanos Tsitsipas e o #30 Taylor Fritz travaram uma batalha repleta de oscilações e surpresas. Em ascensão no circuito, o grego, que vem de eliminação precoce no US Open, sofreu, mas venceu o norte-americano por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 1/6 e 10/7.

Após fechar o primeiro set de forma avassaladora - venceu 93% dos pontos com o 1° serviço e obteve duas quebras -, Tsitsipas voltou perdido e foi atropelado por Fritz. Já no match tie-break, o grego abriu 5-2, permitiu a reação, mas voltou a dominar a partir do 7-7 e, empurrado pelos seus companheiros de equipe, selou o triunfo por 10-7.

Com o time Europa vencendo por 2 a 1, a partida de duplas veio para fechar com chave de ouro o primeiro dia de competições. De um lado, ninguém menos que Roger Federer e Alexander Zverev. Do outro, Shapovalov e Sock, que voltaram para a quadra buscando empatar novamente o confronto.

Apesar de cometerem erros bobos, a dupla europeia foi melhor em grande parte do jogo e, com dificuldades, conquistou a vitória por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5. Vale destacar que Federer e Zverev precisaram salvar set points na segunda parcial quando sacaram em 4/5. Depois disso, conseguiram três games em sequência e deixaram a Europa com uma boa vantagem para o segundo dia de competições.

Formato da Laver Cup

Os confrontos do primeiro dia valem um ponto, os do segundo, dois, e os do terceiro, três. Conquista o título o time que chegar aos 13 primeiro. Em 2017, na estreia do torneio, a Europa venceu por 15 a 9. No ano passado, defendeu com maestria o troféu e triunfou sem muitos sustos por 13 a 8.

Na terceira edição, os europeus contam com a reedição da dupla Rafael Nadal e Roger Federer, que parou o mundo na primeira edição. Já o time Mundo tem em Nick Kyrgios sua maior esperança de obter bons resultados e sagrar-se campeão pela primeira vez.