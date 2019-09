Kenin vira contra Stosur em Guangzhou e conquista terceiro título no ano

Em duelo de gerações, a #20 Sofia Kenin, 20 anos, superou a #129 Samantha Stosur, 35, e garantiu o troféu do WTA de Guangzhou, na China. Na madrugada deste sábado (21), a estadunidense saiu atrás, mas superou a ex-top cinco em três sets, parciais de 6/7(4), 6/4 e 6/2, em 2h35.

Stosur resistiu muito bem à variação de Kenin no começo da partida e, mesmo saindo perdendo por 2/4, se recuperou para levar a parcial para o tiebreak, onde conseguiu controlar os nervos e fazer 7/6(4), em 1h08. A partir daí, a cabeça de chave número três só enfrentou três break points e foi quebrada mais uma vez em todo o restante da partida, buscando a virada e conseguindo a primeira vitória em três confrontos contra a campeã do US Open 2011.

O título do Guangzhou Open foi o terceiro de Kenin no ano - ela já havia vencido Hobart e Mallorca. A jovem de 20 anos garante também a ascensão de três posições no ranking, alcançando a inédita 17ª colocação, além de subir para o 12º posto na luta pelo WTA Finals. Já Stosur pega o elevador e sobe 37 posições, retornando para o top 100.

As duas voltam às quadras já na próxima semana no WTA Premier 5 de Wuhan. Kenin estreia contra a #41 Anastasia Pavlyuchenkova, que está na final do Premier de Osaka, enquanto Stosur enfrenta outra jovem americana, a #29 Amanda Anisimova, 18 anos.