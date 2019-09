Sabalenka supera Bertens e conquista melhor vitória da temporada em Wuhan

Tentando se manter no top 20 da WTA, a #14 Aryna Sabalenka conquistou nesta quarta-feira (25) sua melhor vitória no ano. A bielorrussa eliminou a #8 Kiki Bertens e continua viva na defesa do título do WTA Premier 5 de Wuhan. Sabalenka fechou a partida em dois sets, parciais de 6/1 e 7/6(9), em 1h29. Este foi o quinto confronto entre as tenistas, e a primeira vez que Bertens não sai vencedora.

Apesar de um alto aproveitamento de pontos no primeiro serviço - 86% -, Bertens sofreu muito quando precisou contar com o segundo. A holandesa teve oito duplas faltas na partida e, no primeiro set, só ganhou um ponto usando o segundo saque. Enquanto isso, Sabalenka confirmou seus saques com maestria e fechou o set com 6/1, em somente 24 minutos.

Na segunda parcial, Sabalenka venceu cinco dos primeiros seis games e abriu 5/1, mas Bertens batalhou para tentar evitar a derrota. A holandesa salvou um match point no oitavo game, chegou a virar o set para 6/5 e a decisão acabou indo para o tiebreak. A cabeça de chave seis salvou mais três mps antes de ter ela mesma um set point, mas aí a atual campeã do torneio venceu os três últimos pontos da partida e finalmente saiu com a vitória: 7/6, com 11-9 no game desempate, em 1h05.

Sabalenka, que defende 900 pontos pelo título de 2018, precisa chegar ao menos até as semifinais para se manter no top 20 - nesse momento, ela é a #23 no live ranking. Nas quartas de final do Wuhan Open, ela enfrenta a cazaque #50 Elena Rybakina, que contou com a desistência da #5 Simona Halep quando vencia por 5/4 para chegar pela primeira vez tão longe em um Premier 5.