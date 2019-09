Ramos-Vinolas surpreende, vence Monfils em sets diretos e avança às semis do ATP 250 de Zhuhai

Recuperando-se no ranking após uma sequência de resultados ruins, o #46 Albert Ramos-Vinolas protagonizou a zebra do dia no ATP 250 de Zhuhai. Nesta sexta (27), o espanhol foi preciso nos momentos decisivos e bateu o francês #12 Gael Monfils por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/4, em 1h40 de partida.

Em um jogo com muitas trocas de bola e decidido no detalhe em ambos os sets, vale destacar o início de jogo ruim de ambos os jogadores, que culminou em diversas quebras logo de cara. Com o placar empatado em 5/5, Ramos-Vinolas conseguiu aproveitar as oscilações de Monfils e, com a terceira quebra do set, fechou em 7/5.

Não conseguindo se encontrar em seus games de saque, o francês viu Ramos abrir 3/1 rapidamente na segunda parcial. Porém, diminuiu o número de erros, se impôs e esboçou uma reação ao empatar o placar. Mas o ímpeto de Monfils parou por aí.

Logo em seguida, foi quebrado novamente pelo espanhol, que fez valer a vantagem mínima no marcador e, com um aproveitamento de 75% em seu segundo serviço, decretou a vitória por 6/4, eliminando o cabeça de chave número três do torneio.

Classificado para as semifinais do Zhuhai Championships, Ramos-Vinolas vai encarar o francês #61 Adrian Mannarino, que passou pelo qualifier bósnio #93 Damir Dzumhur também em sets diretos, parciais de 6/1 e 6/4.