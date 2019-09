Riske derruba bicampeã Kvitova em Wuham e está em sua maior final na carreira

A segunda partida de semifinal do WTA Premier 5 de Wuhan aconteceu na manhã desta sexta-feira (27) e teve surpresa. A #35 Alison Riske fez muito bem ao vencer a #7 Petra Kvitova por duplo 7/5, em 2h06. Esta será a maior final de Riske na carreira, a primeira em nove acima do nível WTA International.

Os dois primeiros games da partida foram intensos, contando com sete break points e nenhuma quebra. Quem saiu na frente foi Kvitova, que quebrou o serviço de Riske no quinto game, mas a americana normalizou o placar logo em seguida. A tcheca voltou a sofrer quebra no 12º game e com isso acabou perdendo a parcial para a americana, que fez 7/5, em 66 minutos.

Na segunda parcial, Riske voltou a mostrar superioridade em momentos de decisão. A americana, que sofreu quebra no quinto game, precisou salvar dois break points/set points no nono game e depois mais dois set points no décimo game. Com o placar normalizado, a estadunidense seguiu seu bom nível de jogo, confirmou seu serviço e quebrou a rival no último game da partida para alcançar sua terceira decisão no ano.

Kvitova chegou a disparar ótimos nove aces na partida, contra apenas dois da adversária americana. Ambas as jogadoras cometeram três dupla faltas. Dos 170 pontos disputados, Riske ficou com 81 (51%).

Apesar da derrota, Kvitova deixa o torneio de cabeça erguida e com o melhor resultado adquirido em meses. A tcheca tem como próximo torneio o WTA Premier Mandatory de Pequin. Kvitova também é a sexta jogadora no Race to Shenzhen (estão confirmadas Ashleigh Barty, Karolina Pliskova e Simona Halep).

Alison Riske enfrentará na final do Wuhan Open a atual campeã em título #14 Aryna Sabalenka, que eliminou nas semifinais a número um do mundo, Ashleigh Barty, em sets diretos. As duas já disputaram uma decisão no ano, logo na primeira semana de 2019, em Shenzhen, e Sabalenka levou a melhor.