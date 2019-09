Van Uytvanck supera Cirstea e conquista edição de despedida do WTA de Tashkent

Na edição de despedida do WTA de Tashkent, que vai ser substituído por um torneio em Lyon ano que vem, a #61 Alison van Uytvanck conquistou seu quarto título na carreira. A belga bateu a #96 Sorana Cirstea na decisão em três sets, parciais de 6/2, 4/6 e 6/4, em 2h25, neste sábado (28), na capital do Uzbequistão.

Após um primeiro tempo dominante, em que só perdeu cinco pontos no saque e não sofreu nenhum break point para fazer 6/2, van Uytvanck viu Cirstea crescer e voltar para partida. A romena foi precisa para aproveitar seus dois break points da parcial e, mesmo sendo quebrada quando sacava em 5/3, empatou a decisão com um 6/4.

O começo do set final foi tenso e decisivo. Van Uytvanck salvou seis break points em um game de 11 minutos e, na sequência, quebrou a rival em mais um game longo. A belga salvou mais um bp até sacar para o jogo no décimo game. Cirstea chegou a salvar quatro match points e ficou a um ponto de empatar a parcial, mas a cabeça de chave número três finalmente conseguiu fechar e garantir o título do Tashkent Open: 6/4, em 1h02.

Após a partida, van Uytvanck falou sobre a montanha russa de emoções durante a partida e comemorou a confiança que esse título trará. "Foi uma partida inacreditável, eu ainda estou tremendo. Cirstea começou a jogar muito bem no segundo tempo, eu tive que sacar bem já que ela estava triturando meu segundo serviço. Isso vai me dar muita confiança. Estou feliz de sair com uma vitória. Tenho apenas duas semanas restantes na temporada, e estou feliz de assegurar este título", disse.

Esta foi a quarta final da carreira de van Uytvanck em torneios WTA e ela venceu todas por três sets - a primeira desse ano havia sido em Budapeste, contra Marketa Vondrousova. Com o resultado, ela sobe 17 posições e aparece no 44º lugar. Já Cirstea, campeã em Tashkent 11 anos atrás, estava perto de deixar o top 100, mas com sua primeira final em seis anos vai aparecer no 75º posto na próxima atualização no ranking.