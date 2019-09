Em duelo decidido no detalhe, Carreno Busta vence Shapovalov e vai à final em Chengdu

Depois de dois anos, o #63 Pablo Carreno Busta está de volta a uma final de torneio ATP. Neste sábado (28), o espanhol foi preciso nos momentos decisivos, bateu o canadense #34 Denis Shapovalov por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h03 de partida, e se garantiu na decisão do Chengdu Open.

Ex-top 10 do ranking, Carreno Busta sofreu com o poderoso saque do canadense. Ao todo, Shapovalov disparou 12 aces, venceu 72% dos pontos com o primeiro serviço e 83% com o segundo, mas mesmo assim não conseguiu evitar as duas quebras conquistadas pelo espanhol, uma em cada set.

Após a partida, o tenista da Espanha comemorou o fato de ter salvo dois break points logo no game inicial, e aproveitou para destacar a importância de ter aproveitado as pouquíssimas que teve ao longo do duelo contra o canadense.

"Eu salvei dois break points no primeiro game da partida e talvez essa tenha sido a chave... Ele sacou muito bem ao longo de todo o jogo, mas nos dois games que eu tive break points, eu consegui quebrar", disse.

Na final do ATP 250 de Chengdu, Carreno Busta vai enfrentar o cazaque #71 Alexander Bublik, que bateu o sul-africano #111 Lloyd Harris em sets diretos, parciais de 7/6 (6) e 6/4.