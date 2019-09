Em jogo de altos e baixos, Kenin supera duelo na madrugada contra Muguruza em Pequim

Em partida que começou perto da 1h da manhã no horário local, a #17 Sofia Kenin venceu duelo inédito contra a #26 Garbiñe Muguruza na primeira rodada do WTA Premier Mandatory de Pequim. Kenin fechou a partida em três sets, parciais de 6/0, 2/6 e 6/2, em 1h43, já na madrugada de sábado (28) para domingo (29) na China.

Muguruza chegou a ter um break point no primeiro game, mas, a partir daí, se afundou nos seus erros e viu Kenin dominar a parcial e conseguir fechar com 6/0 em apenas 22 minutos. Mais confortável comandando os pontos no meio da quadra, a espanhola conseguiu encontrar seu jogo no segundo set, quebrando logo de cara e melhorando exponencialmente seu aproveitamento no primeiro saque - saindo de 23% para 79% - e buscou a igualdade no placar fazendo 6/2, em 40 minutos.

A terceira parcial começou com nova quebra a favor de Muguruza, que abriu 2/0 e parecia com todo o momentum do seu lado. A partir daí, porém, Kenin voltou a mostrar o nível do primeiro set e a responder todos os golpes da rival. Vencendo os últimos seis games da partida, a estadunidense conseguiu mais um 'pneu' moral e fechou em 6/2, após 41 minutos.

No total, foram 20 winners de Kenin e 24 de Muguruza durante o jogo. A espanhola teve bem mais erros não-forçados, porém: 33 a 18. As duas tiveram dois aces, e a estadunidense bateu uma dupla falta a mais - quatro a três;

Na segunda rodada do China Open, Kenin encara a vencedora do duelo russo entre a #36 Anastasia Pavlyuchenkova e a #45 Veronika Kudermetova.