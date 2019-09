Dominante, de Minaur atropela Bautista Agut e avança à decisão do ATP 250 de Zhuhai

Jogando em alto nível desde a primeira rodada do ATP 250 de Zhuhai, o #31 Alex de Minaur foi recompensado. Neste sábado (28), o jovem australiano se classificou para a decisão do torneio ao atropelar o espanhol #10 Roberto Bautista Agut em sets diretos, com duplo 6/2, em 1h18 de partida.

Dominante do início ao fim, de Minaur não teve dificuldades em bater o espanhol top 10 do ranking. Vencendo 95% dos pontos com o primeiro serviço e 70% com o segundo, o australiano salvou os dois break points que enfrentou ao longo do jogo e não deu chances de reação a Bautista Agut.

Firme nas trocas de bola e com o backhand afiado, o jovem tenista repetiu o mesmo panorama em ambos os sets e não teve problemas para fechar em 6/2 nas duas oportunidades.

Buscando seu terceiro título em 2019, de Minaur enfrenta na final do Zhuhai Championships o francês #61 Adrian Mannarino, que passou pelo espanhol #46 Albert Ramos-Vinolas, cabeça de chave número oito, por 2 sets a 1, parciais de 6/0, 4/6 e 6/1.