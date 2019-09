Sabalenka supera Riske e é bicampeã em Wuhan

Na manhã deste sábado (28), a #14 Aryna Sabalenka enfrentou a #35 Alison Riske na final do Wuhan Open. Sabalenka, que era a campeã em título do torneio asiático, fez 6/3, 3/6 e 6/1 na americana em 1h55 e ficou com o bicampeonato no torneio asiático.

A cabeça de chave nove começou a partida bem, tendo dois break points (desperdiçados) logo no primeiro game de serviço da adversária e conquistando duas quebras seguidas nos games quatro e seis. Quando serviu para o set em 5/1, a bielorrussa foi quebrada e precisou adiar até o game de serviço seguinte, onde, com certa dificuldade, acabou tomando a parcial no terceiro set point que teve a seu favor.

Na segunda parcial, o segundo game foi o mais longo da partida, com 21 pontos disputados, dois deles sendo break points favorecendo Riske, que não foi capaz de converter nenhum. A única quebra aconteceu no sexto game, no segundo break point que a americana teve no game em questão. A parcial seguiu tranquila até o momento da estadunidense servir para levar a partida ao set decisivo, e fez bem, fechando no primeiro set point que teve.

Na terceira e última parcial, Sabalenka ligou o modo trator, não deu qualquer chance para a adversária e conquistou as duas quebras do se (nos games dois e quatro). A ex-top dez chegou a abrir vantagem de 5/0 e Riske por pouco não sofreu um 'pneu'. A bielorrussa precisou se apenas um match point para fechar a partida e retomar o título do torneio.

Ao todo, Sabalenka disparou enormes 18 (!) aces, o último deles para fechar o jogo, contra apenas dois de Riske; ambas as jogadoras cometeram quatro dupla faltas. A bielorrussa venceu 90 dos 166 pontos disputados, totalizando 54%.

Sabalenka, além do título em simples, conquistou o vice campeonato com a parceira Elise Mertens. A dupla que vem chamado a atenção por conta do sucesso repentino, acabou perdendo de 7/6(3) e 6/2 para a dupla recém formada de Duan Yingying e Veronica Kudermetova.

Apesar de ficar apenas com o vice, Riske disse estar orgulhosa da semana que teve. A americana agora joga no WTA Premier Mandatory de Pequim, onde enfrenta na estreia a vencedora do confronto entre a #16 Qiang Wang e a #49 Ajla Tomlajnovic.

Sabaleka também segue para o Aberto da China e já na primeira rodada do torneio enfrenta a russa #43 Daria Kasatkina.