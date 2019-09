Mesmo com 25 duplas faltas, Ostapenko supera Pliskova na estreia de Pequim

No dia primeiro do WTA Premier Mandatory de Pequim, a letã #74 Jelena Ostapenko causou a primeira surpresa do torneio ao vencer a número 2 do mundo, a tcheca Karolina Pliskova, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 7/5, em batalha que durou 2h28, neste sábado (28).

O jogo, como um todo, foi marcado por erros de ambas as jogadoras. De um lado, Pliskova é conhecida dona de um dos melhores saques do circuito e, apesar de ter conquistado 10 aces, número igual ao da adversária, sofreu incríveis 24 ameaças de break points, cedendo seis. Do outro lado, apesar de ter ido bem nos aces, Ostapenko cometeu incríveis 25 duplas faltas. Mesmo assim, a letã conseguiu ser mais eficiente e conquistou a vitória por 2 sets a 1, liderando o número de winners com 47, contra 44 da rival.

Ostapenko, até aqui, faz uma temporada extremamente decepcionante. A jogadora de 22 anos conquistou neste sábado apenas a 18ª vitória no ano, não conseguindo chegar a nenhuma final ainda.

Para tentar quebrar esse jejum, segue no China Open para enfrentar outra tcheca, a #41 Katerina Siniakova, que bateu a anfitriã convidada #136 Xiyu Wang por 2 sets a 0. O duelo será o primeiro no circuito profissional.