Svitolina busca virada e elimina atual vice-campeã Sevastova em Pequim

Em uma primeira rodada dura, a #3 Elina Svitolina superou a #19 Anastasija Sevastova, atual vice-campeã do WTA Premier Mandatory de Pequim, na China. A ucraniana fechou a partida de virada, parciais de 6/7(4), 6/1 e 6/2, em 2h05, neste domingo (29). Este foi o terceiro confronto entre as tenistas, e a segunda vitória de Svitolina.

A primeira parcial foi muito equilibrada, com instabilidade no saque e altos e baixos. Foram seis quebras no total, uma delas com Sevastova servindo para o set em 5/3, após desperdiçar dois set points. A letã teve mais uma chance de fechar o set no 12º game, mas novamente Svitolina conseguiu segurar. No tiebreak, finalmente a atual vice-campeã aproveitou as oportunidades e fechou a série em seu quinta chance: 7/6(4), em 64 minutos.

O restante da partida durou menos que o primeiro set. Nas últimas duas parciais, Svitolina só perdeu cinco pontos no seu primeiro serviço, enfrentou somente dois break points - ambos no segundo set -, e não foi quebrada. Vencendo 12 dos últimos 15 games do jogo, a ucraniana buscou a virada e fez 6/1 e 6/2.

Svitolina conseguiu 31 winners, dois a menos que Sevastova, mas cometeu bem menos erros não-forçados - 28 a 40. A letã, que vai perder 640 pontos no ranking e provavelmente deixar o top 25 na próxima atuaçização.

Ainda na luta por uma vaga para defender o título WTA Finals, Svitolina enfrenta na segunda rodada a #48 Yafan Wang, que venceu duelo chinês na primeira rodada contra a #164 Xinyu Wang, parciais de 6/1 e 6/2.