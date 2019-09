Venus Williams vence Strycova em sua estreia no China Open

A partida entre as veteranas #34 Barbora Strycova e #59 Venus Williams aconteceu na madrugada deste domingo (29) nas quadra do WTA Premier Mandatory de Pequim. Em 2h33, a americana conseguiu a vitória ao fazer 3/6, 6/4 e 5/7 na tcheca. Venus tem 100% de aproveitamento em partidas contra a rival, tendo vencido todos os cinco encontros até agora.

A primeira parcial da partida foi tranquila e sem grandes emoções. Venus foi a única que teve break points a favor, totalizando cinco, e conquistou sua única quebra de serviço no sexto game. A americana desperdiçou a chance de fechar a parcial no serviço da adversária, mas logo contornou serviu ela mesma e fechando o set por 6/3, em 41 minutos.

A segunda parcial foi mais bem disputada. A tcheca teve seu serviço quebrado já no primeiro game e, apesar de ter chances no quarto game, só foi capaz de normalizar o placar no oitavo. Strycova conquistou uma segunda quebra no serviço da veterana americana no 10º game e com isso tomou a parcial para si, levando assim a partida ao set de desempate.

No set desempate, cinco quebras de serviço, três delas beneficiando a americana, que acabou ficando com a parcial (e partida). As quebras aconteceram nos games cinco, seis, oito, nove e 11. A Williams mais velha precisou de dois match points para concretizar a vitória.

Com a vitória em cima de Strycova, Venus conquista seu lugar na segunda rodada do China Open e enfrenta a seguir a suíça #10 Belinda Bencic que venceu #32 Su-Wei Hsieh em sets diretos.