Zheng passa com autoridade por Stephens e avança em Pequim

Com surpreendente facilidade, a #39 Saisai Zheng precisou de apenas 1h17 para eliminar a #12 Sloane Stephens e avançar à terceira rodada do WTA Premier Mandatory de Pequim, na China. As tenistas se encontraram no torneio pelo segundo ano seguido, mas nesta terça-feira (1º), a dona de casa fechou a partida com parciais de 6/3 e 6/1. Este foi o terceiro encontro entre as tenistas, e a primeira vitória da chinesa.

Apesar de ter enfrentado oito break points na partida, Zheng só teve seu saque ameaçado em dois games. Na primeira parcial, foi quebrada no sexto game, mas Stephens não conseguiu manter a compostura e perdeu os últimos três games consecutivos e viu a rival fechar em 6/3, após 43 minutos.

Na segunda parcial, Stephens teve a chance de devolver a quebra imediatamente após estar atrás por 3/1, mas desperdiçou as três chances de quebra que teve. Zheng então venceu no total nove dos últimos dez games da partida, incluindo os cinco últimos de forma consecutiva para fechar a partida com 6/1, em 34 minutos.

A derrota praticamente tira a chance remota que Stephens tinha de ir ao WTA Finals, torneio que é atual vice-campeã. Sem possibilidade de defender esses pontos, a estadunidense, ex-número três do mundo, deve terminar o ano beirando a saída do top 30.

Enquanto isso, Zheng avança à terceira rodada do China Open para enfrentar a #1 Ashleigh Barty, que vem de vitória tranquila sobre a #37 Yulia Putintseva, parciais de 6/4 e 6/2. A australiana venceu os três confrontos entre as tenistas até agora.