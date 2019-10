Kvitova passa fácil por Mladenovic e enfrenta Bencic nas oitavas do China Open

A tcheca #37 Petra Kvitova finalmente fez sua esteia no WTA Premier Mandatory de Pequim na madrugada desta terça-feira (1º). A tcheca enfrentou a francesa #46 Kristina Mladenovic e acabou saindo coma vitória ao fazer duplo 6/4, em 1h25. Kvitova lidera o confronto direto por oito a um, e venceu todos os três encontros que tiveram ainda na temporada atual.

A partida começou com a atual vice campeã do Australian Open quebrando o serviço da ex-top 10. Kvitova teve todos os oito break points da parcial, dois deles sendo de set points, mas só conseguiu confirmar um, ainda no primeiro game. Sem dar qualquer chance para a francesa, Kvitova serviu para o set no décimo game e confirmou já no primeiro set point que teve na ocasião.

Na segunda parcial, Mladenovic voltou a sofrer quebra no primeiro game e depois novamente no quinto, mas dessa vez conseguiu uma das quebras de volta (no sexto game). O número de break points no set caiu para três, ou seja: 100% de aproveitamento das jogadoras no quesito. Ainda superior, Kvitova dessa vez serviu para a partida e confirmou a vitória no primeiro match point que teve.

A partida contou com um total de oito aces, cinco deles sendo disparados por Kvitova, e nove dupla faltas, cinco delas cometidas por Mladenovic. A tcheca venceu 55% dos pontos (67/121).

Confirmada nas oitavas de final do China Open, Petra enfrenta a seguir a suíça #10 Belinda Bencic, que venceu a veterana #59 Venus Williams em três sets. Kvitova lidera o confronto direto por três a um, mas perdeu a última partida na final do WTA de Dubai ainda na temporada 2019.