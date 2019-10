Kvitova passa por Bencic e enfrenta Barty nas quartas do Aberto da China

A primeira partida de oitava de final do China Open aconteceu na manhã desta quarta-feira (2) na Lotus Court. Em quadra estavam #7 Petra Kvitova e #10 Belinda Bencic. A tcheca acabou vencendo por duplo 6/3, em 1h28, e agora lidera o confronto direto por quatro a um, tendo perdido para a suíça apenas na final do WTA de Dubai, ainda na temporada atual.

A primeira parcial da partida entre as carismáticas jogadoras contou com quatro break points e duas quebras de serviço. Três dos pontos de quebra foram benéficos a Kvitova, que converteu durante os games cinco e nove (game de fechamento de set); a tcheca salvou-se de ser quebrada no quarto game e teve chance perdida no terceiro.

Já no primeiro game da segunda parcial, Kvitova sofreu, finalmente, quebra em seu serviço. Apesar disso, a tcheca seguiu jogando em altíssimo nível e no quarto game normalizou o placar. A partida seguiu calma até o oitavo game, quando a ex-número dois do mundo conquistou sua segunda quebra, no terceiro break point que teve na ocasião. Em seguida, a atual finalista do Australian Open serviu para a partida e, no segundo match point, e com direto a desafio, concretizou a vitória.

Muito superior no quesito serviço, Kvitova chegou a disparar 13 aces contra apenas um de Bencic. A tcheca cometeu seis dupla faltas, uma a menos que a suíça (que fechou com sete).

O bom ritmo de Kvitova a ajudou a disparar 33 winners na quadra de Belinda, que só conseguiu retribuir nove. Os erros não forçados entre as jogadoras chegou perto: 30 de Kvitova contra 25 de Bencic - o que mostra o quão bem estava a tcheca.

Kvitova é a primeira confirmada nas quartas de final do WTA Premier Mandatory de Pequim e enfrenta a seguir a número um do mundo Ashleigh Barty, que venceu a dona da casa #39 Zheng Saisai em três sets. Kvitova lidera o confronto direto contra a australiana por quatro a zero.