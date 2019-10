Svitolina supera batalha na madrugada contra Kenin e avança às quartas em Pequim

Já na madrugada do dia 02 para o dia 03/10 na Diamond Court, quadra principal do China Open, a #3 Elina Svitolina eliminou a #16 Sofia Kenin e garantiu-se nas quartas de final. Svitolina precisou de 2h34 para fechar a partida em três sets, parciais de 6/3, 6/7(8) e 6/3. Este foi o quarto confronto entre as tenistas, e cada uma venceu duas.

O primeiro set teve as duas tenistas com saques bem consistentes até os últimos dois games. No oitavo, Svitolina aproveitou o segundo break point para tomar a vantagem e, na sequência, salvou duas ameaças no seu serviço para fechar com 6/3, em 31 minutos.

A segunda parcial foi totalmente diferentes. Foram 11 break points no total, oito a favor de Kenin e três de Svitolina, mas cada tenista só aproveitou um deles. A ucraniana chegou a salvar um set point no 12º game e forçou o tiebreak. Aí, a número três do mundo chegou a ter três match points, mas a estadunidense se recuperou e fechou o longo game desempate em 10-8, e o set em 7/6(8), em incríveis 84 minutos.

No último set, Svitolina conseguiu retomar a consistência no saque, e só perdeu sete pontos nessa situação. Kenin também teve um ótimo aproveitamento, mas acabou sendo quebrada na última chance que cedeu, no sexto game. Mesmo com as três chances perdidas de fechar em dois sets e as duas derrotas seguidas que sofreu para a rival no US Open swing, a ucraniana manteve a compostura e fechou a partida com novo 6/3, em 39 minutos.

Svitolina teve um incomum alto número de winners - 48 -, incluindo 13 aces para garantir sua vaga nas quartas do WTA Premier Mandatory de Pequim. Em busca de assegurar sua vaga também no WTA Finals, ela enfrenta uma adversária direta, a #8 Kiki Bertens, que vem de vitória sobre a #51 Polona Hercog em três sets. No momento, Svitolina é a sétima na corrida para Shenzhen, enquanto Bertens é a décima - as oito melhores tenistas de 2019 se garantem no torneio.