Osaka vence últimos dez games e passa por Riske em Pequim

Nesta quinta-feira (3), a #4 Naomi Osaka ampliou sua sequência de vitórias para sete consecutivas ao derrubar a #24 Alison Riske nas oitavas de final do WTA Premier Mandatory de Pequim, na China. A japonesa venceu os últimos dez games da partida para despachar a estadunidense com parciais de 6/4 e 6/0, em 1h14.

​​​​​​​

Após ceder seu saque no único break point que cedeu, no quinto game da primeira parcial, Osaka não tomou conhecimento de Riske. A japonesa venceu os últimos quatro games da primeira parcial após sair perdendo por 2/4 e fechou com 6/4, em 47 minutos.

No segundo set, Osaka só perdeu dez pontos no total, cinco no seu saque e cinco devolvendo e não deu chances para Riske. A estadunidense só venceu 1/8 pontos jogando no segundo serviço, cometeu três duplas faltas e não conseguiu reagir, vendo a ex-número um do mundo atropelar e fechar o jogo vencendo dez games consecutivos: 6/0, em 27 minutos.

Vindo de título em sua cidade natal, a ex-número um do mundo agora espera nas quartas de final do China Open a vencedora do confronto entre a #6 Bianca Andreescu e a #66 Jennifer Brady.