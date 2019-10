Bertens bate Svitolina em confronto direto por vaga no WTA Finals e está nas semis em Pequim

Em duelo importante na definição das vagas ao WTA Finals, a #8 Kiki Bertens derrubou a #3 Elina Svitolina e garantiu vaga inédita às semifinais do China Open. Nesta sexta-feira (4), a holandesa buscou sua quarta vitória contra tenistas do top cinco no ano, fechando em dois sets a zero, parciais de 7/6(6) e 6/2, em 1h42. O confronto direto entre as tenistas está empatado em dois a dois.

Diferente da partida de oitavas de final, onde teve 48 bolas vencedoras e 13 aces, Svitolina não conseguiu ser tão agressiva contra Bertens. A holandesa disparou mais que o dobro de winners - 36 a 16 -, e a ucraniana ainda teve 31 erros não-forçados.

Na primeira parcial, Bertens chegou a abrir 4/1 e teve duas chances de quebra para fazer 5/1, mas Svitolina conseguiu reagir, empatar o set e forçar um tiebreak. No game desempate, a holandesa largou fazendo 4-0, mas novamente viu a rival reagir e empatar. Mais uma vez, porém, a cabeça de chave oito se reagrupou para buscar a vitória apertada por 7/6(6), em 1h06.

Já no segundo set, Bertens subiu muito o aproveitamento no saque - perdeu apenas cinco pontos nessa situação -, e não enfrentou nenhum break point sequer. A holandesa venceu cinco games consecutivos para abrir 5/1 e, na sua próxima passagem no saque, confirmou com autoridade para garantir a vitória com 6/2, em 36 minutos.

Com a campanha em Pequim, Bertens ultrapassa Belinda Bencic na corrida pelo WTA Finals e está na nona posição no momento, 65 pontos atrás de Serena Williams, a última tenista que se garantiria no torneio com a configuração atual. Caso conquiste o China Open, a holandesa alcançaria o sétimo posto, que neste momento é de Svitolina.

Bertens enfrenta nas semifinais do WTA Premier Mandatory de Pequim a #1 Ashleigh Barty, que vem de vitória sobre a #7 Petra Kvitova, parciais de