Atual campeã, Wozniacki bate Kasatkina em Pequim e alcança segunda semifinal no ano

Os ares de Pequim realmente fazem bem à #19 Caroline Wozniacki. Voltando ao palco de seu último título, a ex-número um do mundo eliminou a #45 Daria Kasatkina nas quartas de final do China Open. Wozniacki bateu a ex-top dez com parciais de 6/3 e 7/6(5), em 1h39, nesta sexta-feira (4). Esta foi a segunda vitória da dinamarquesa em cinco confrontos contra a russa.

Em ambos os sets, Wozniacki esteve atrás uma quebra no placar. Kasatkina esteve acima 2/1 e 3/2 na parcial inicial, mas, a partir daí, só venceu um ponto em suas duas passagens subsequentes no saque e viu a dinamarquesa vencer os últimos quatro games do set para fazer 6/3, em 37 minutos.

No segundo set, Kasatkina chegou a abrir 3/0, cedeu a quebra de volta, e, ainda assim, se colocou em posição de sacar para o saque em 5/4, porém foi quebrada pela quinta vez em seis break points cedidos. Ainda assim, a russa teve um set point no 12º game, mas Wozniacki salvou o terceiro bp de sete que enfrentou. No tiebreak, a cabeça de chave 16 chegou a abrir 6-1, viu a rival salvar quatro match points e sacar para empatar, mas conseguiu a mini-quebra para fazer 7/6(5), em 1h02.

No total, Wozniacki teve 21 winners, contra 23 de Kasatkina, que teve muito mais erros não-forçados: 29 a 19, incluindo seis duplas faltas. Apesar da eliminação, a russa pode comemorar sua segunda quarta de final no ano e uma ascensão de seis posições no ranking, o que assegura o retorno ao top 40, às vésperas da defesa do título e de 470 pontos do Premier de Moscou em duas semanas.

Por outro lado, Wozniacki já garante ao menos a permanência no top 25 com a campanha de semifinal no WTA Premier Mandatory de Pequim. Além disso, a dinamarquesa tenta vencer ao menos um título no ano pelo 12º ano seguido. Para chegar à decisão, ela precisa passar pela #4 Naomi Osaka, que vem de vitória espetacular sobre a #5 Bianca Andreescu, parciais de 5/7, 6/3 e 6/4.