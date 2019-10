Arrasador, Djokovic bate Pouille em 50 minutos e avança às semis em Tóquio

Principal favorito ao título do ATP 500 de Tóquio, o #1 Novak Djokovic vem mostrando que o problema no ombro que o afetou no US Open já é passado. Nesta sexta (4), em uma de suas melhores atuações no ano, o sérvio atropelou o francês #24 Lucas Pouille e venceu em sets diretos, parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 50 minutos.

Djokovic foi soberano do início ao fim. Sacando muito bem, encaixando ótimas devoluções e mantendo a consistência nas trocas de bola, o número um do mundo arrasou o adversário, que quase não conseguiu incomodá-lo ao longo do duelo.

No primeiro set, Nole perdeu apenas dois pontos em seus games de serviço. Com extrema facilidade, conquistou uma quebra e abriu 4/1 rapidamente. Soberano nos rallys, seguiu pressionando Pouille e, obtendo mais um break, fechou em 6/1.

O panorama se manteve ao longo da segunda parcial. O francês até conseguiu sua única quebra em todo o jogo, mas viu Djokovic quebrar seu saque em três oportunidades e novamente liderar com tranquilidade. Em menos de uma hora, o sérvio fechou em 6/2 e decretou a grande vitória.

Na semifinal do Rakuten Open, Nole vai enfrentar o belga #15 David Goffin, que bateu o sul-coreano #143 Hyeon Chung também em sets diretos, com duplo 6/2, em 54 minutos.