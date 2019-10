Thiem se complica, mas vence Murray e se garante nas semis do ATP 500 de Pequim

Na madrugada desta sexta-feira (4), o #5 Dominic Thiem, principal favorito ao título do ATP 500 de Pequim, e o #503 Andy Murray, ex-número um do mundo, travaram um grande duelo. Ainda longe de sua melhor forma, o britânico não resistiu e caiu para o austríaco por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/6 (3), em 1h54 de partida.

Cabeça de chave número um, Thiem parecia ditar o ritmo do jogo com facilidade. No primeiro set, não teve dificuldades para se impor e agredir do fundo da quadra com facilidade. Após conseguir uma quebra logo no game inicial, que teve 10 minutos de duração, o austríaco repetiu a dose e fechou em 6/2.

A segunda parcial parecia ir pelo mesmo caminho. Com uma quebra de vantagem, Thiem liderou o placar até o décimo game, quando foi sacar para o jogo e sentiu a pressão. Cometendo três duplas faltas, o cabeça de chave número um foi quebrado e viu Murray virar o marcador para 6/5.

Depois de confirmar seu serviço, a decisão foi para o tie-break, onde o austríaco voltou a dominar as ações e acabou com o embalo do ex-número um do mundo. Jogando um tênis ofensivo, obteve duas mini quebras, abriu 6/2 e, com uma bola vencedora, decretou a vitória suada por 7/6 (7-3).

Classificado para as semifinais do China Open, Thiem encara agora o russo #9 Karen Khachanov, que despachou o italiano #12 Fabio Fognini por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/1.