Osaka vira contra Barty em Pequim e conquista segundo título consecutivo

Embalada pelo título em sua cidade natal, a #4 Naomi Osaka venceu a #1 Ashleigh Barty e garantiu o segundo troféu seguido no WTA Premier Mandatory de Pequim. Neste domingo (6), a japonesa conquistou a virada sobre a líder do ranking com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2, em 1h51. Este foi o quarto confronto entre as duas, e a segunda vitória de Osaka.

Osaka confirmou três de suas quatro passagens no serviço na primeira etapa de 40-0. O problema para ela foi, que, no único game em que cedeu break points, Barty aproveitou o terceiro deles para abrir 4/2. A australiana salvou as duas ameaças que teve no seu saque e garantiu a vitória por 6/3, em 34 minutos. No segundo set, Osaka não deu nenhuma chance sequer de quebra, perdendo seis pontos em suas passagens no saque. Dessa vez, foi a vez da japonesa quebrar no sexto game e devolver o 6/3, em 38 minutos.

O set final teve os quatro primeiro games bem equilibrados, com duas chances de quebra a favor de Osaka e uma para Barty, além de cinco deuces, mas a japonesa foi quem aproveitou as oportunidades que teve. Quando vencia por 3/2, a atual campeã do Australian Open venceu dez pontos em sequência, abrindo boa vantagem e garantindo o título com 6/2, em 39 minutos.

Vencendo sua décima partida consecutiva, Osaka chegou ao terceiro título no ano, o segundo consecutivo, e o quinto na carreira. Curiosamente, todos foram em torneios Premier ou acima. O resultado faz a japonesa ultrapassar Elina Svitolina e assumir a terceira colocação no ranking da WTA. Barty mantém a primeira colocação, mais de mil pontos a frente da #2 Karolina Pliskova.