Djokovic confirma favoritismo e bate Millman com tranquilidade na decisão em Tóquio

Em seu primeiro desde a queda na quarta rodada do US Open, o #1 Novak Djokovic conquistou com autoridade o troféu do ATP 500 de Tóquio, no Japão. Djokovic não perdeu nenhum set durante a campanha e bateu na decisão o qualifier #80 John Millman, parciais de 6/3 e 6/2, em 1h10, neste domingo (6). Este foi o terceiro confronto entre os dois, e o sérvio venceu todas em sets diretos.

Com um grande aproveitamento de primeiro saque - 87% no total da partida, Djokovic foi absoluto na partida. Millman fez um jogo consistente na primeira parcial, cedendo apenas um break point, que foi fatal para perder o set inicial por 6/3, em 38 minutos. No segundo, em dois games apertados, o australiano acabou cedendo duas vezes seu saque e viu o sérvio abrir 3/0. O número um do mundo administrou a vantagem com maestria e garantiu o título do Rakuten Open com 6/2, em 32 minutos.

Este foi a primeira participação de Djokovic neste torneio, e o 76º título conquistado na carreira, o 13º de categoria ATP 500. Assim, o sérvio abre 1.100 pontos para Nadal, segundo colocado do ranking da ATP, e garante a posição às vésperas de defender mil pontos no Shanghai Masters, já que o espanhol não participará do torneio. Na estreia do torneio chinês, ele enfrenta o vencedor do confronto entre Frances Tiafoe e Denis Shapovalov.

Por outro lado, Millman, que venceu sete partidas em Tóquio contando a fase de qualifying, sobe 22 posições no ranking e entra no top 60 - seu melhor posto na carreira foi o #33. Essa foi a segunda final do australiano na carreira, e o segundo vice - a primeira havia sido contra Marco Cecchinato, em Budapeste 2018. Ele agora volta às quadras na próxima semana no ATP 250 de Estocolmo.