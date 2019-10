Thiem sai atrás, mas vence Tsitsipas de virada e conquista o título do ATP 500 de Pequim

Número #5 do mundo, Dominic Thiem é o grande campeão do ATP 500 de Pequim, na China. Neste domingo (6), o austríaco saiu atrás, mas se recuperou e venceu o grego #7 Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 1, de virada, parciais de 3/6, 6/4 e 6/1, em 2h12 de partida. Esse é o 15º título da carreira do tenista de 26 anos.

Com o resultado, Thiem levantou seu quarto troféu nesta temporada. Além disso, garantiu-se mais uma vez no ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores jogadores do ano em Londres. Além do título em Pequim, o austríaco triunfou também em Indian Wells, Barcelona e Kitzbuhel.

Sem conseguir se encontrar no começo do jogo, o cabeça de chave número um acabou sendo superado por Tsitsipas, que parecia mais focado e confortável em quadra. Depois de uma quebra para cada um, o grego obteve mais uma e fechou em 6/3.

Porém, a partir do segundo set, o jogo mudou de figura. Thiem passou a atuar em seu melhor nível e se impor diante do adversário, que já não conseguia ser mais agressivo o tempo todo. Com mais intensidade e confiante, o austríaco dominou o restante do duelo e, fechando em 6/4 e 6/1, selou a vitória de virada.