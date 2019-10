Federer bate Ramos-Vinolas, se vinga de derrota em 2015 e começa bem a caminhada em Xangai

Depois de quatro anos, o #3 Roger Federer enfim conseguiu a revanche diante do #46 Albert Ramos-Vinolas, seu algoz no torneio há quatro anos. Enfrentando novamente o espanhol logo na estreia do Masters 1000 de Xangai, o suíço se vingou e levou a melhor em sets diretos, parciais de 6/2 e 7/6 (5), em 1h24 de partida.

No jogo desta terça (8), Federer foi muito superior no primeiro set. Ganhando 91% dos pontos com o 1° serviço, o suíço não deu chances ao espanhol e pressionou bastante também nos games de devolução. Com duas quebras conquistadas, fechou em 6/2 e largou na frente com tranquilidade.

Porém, o panorama mudou na segunda parcial. Ramos-Vinolas passou a ter mais solidez nas trocas de bola e em seu saque e, consequentemente, equilibrou a partida. Federer, por sua vez, não achou formas de exercer o domínio de antes e não teve brechas para conquistar alguma quebra.

Com isso, a decisão foi para o tie-break, onde o espanhol mostrou-se disposto a surpreender o suíço mais uma vez. Ao conquistar uma mini quebra, Ramos-Vinolas abriu 4-1, mas não foi capaz de segurar a vantagem até o fim. Voltando a controlar as ações, Federer reagiu, virou o game desempate e selou a vitória por 7/6 (7-5).

Buscando o tricampeonato em Xangai, o ex-número um do mundo encara agora quem passar do confronto entre o belga #14 David Goffin e o cazaque #57 Mikhail Kukushkin.